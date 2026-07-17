Ολοκλήρωσε το deal με τον Οκόμπο η Ντουμπάι

Επίσημα παίκτης της Ντουμπάι αποτελεί ο Έλι Οκόμπο, με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να ολοκληρώνει τη σπουδαία μεταγραφή.

Μετά από μια γεμάτη τετραετία στη Μονακό ο 29χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ ενισχύει την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο και προσδίδοντας ποιότητα και σκορ.

Την περασμένη σεζόν στην Euroleague ο Οκόμπο είχε 11.2 πόντους, 4.9 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ σε 25.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε σύνολο 42 αγώνων.

Ακόμα καλύτερες οι επιδόσεις του στο γαλλικό πρωτάθλημα όπου μετρούσε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 17 πόντους, 4.5 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.