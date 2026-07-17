Ο Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε γιατί θα στηρίξει Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ!

Με την Αργεντινή θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος, στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Στο περιθώριο της χθεσινής κλήρωσης της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27, ο Γιάννης Αλαφούζος δέχτηκε ερώτηση για τον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή και ποια ομάδα θα υποστηρίξει.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πρόεδρος της Λίγκας αν και δεν έχει προλάβει να παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέφρασε στο Onsports τη στήριξή του στην Αργεντινή ενόψει του τελικού και δικαιολόγησε την επιλογή του, σημειώνοντας: «Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, αλλά… η μητέρα μου ήταν πολλά χρόνια στην Αργεντινή, έχουμε συγγενείς εκεί, οπότε είμαι με την Αργεντινή».

Σε ερώτηση για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, σημείωσε: «Εύχομαι καλή επιτυχία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που είναι πάντοτε ισχυρό και πετυχημένο και να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε».

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.