ΠΑΟΚ Β: Στο... παιχνίδι για την απόκτηση του Αδάμ και ο Πανσερραϊκός

Μετά το έντονο ενδιαφέρον του Ηρακλή και ο Πανσερραϊκός κινείται για την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β, Αλέξανδρου Αδάμ.

Μία ακόμα αποχώρηση από τον Δικέφαλο βρίσκεται προ των πυλών. Ο λόγος για τον 21χρονο εξτρέμ Αλέξανδρο Αδάμ, για τον οποίο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον τόσο ο Ηρακλής όσο και ο Πανσερραϊκός.

Ο «Γηραιός» έμοιαζε να βρίσκεται πολύ κοντά στο deal, παρόλα αυτά οι υπογραφές δεν μπήκαν με τα «Λιοντάρια» να μπαίνουν στο παιχνίδι και μένει να φανεί που θα καταλήξει ο εξτρέμ των ασπρόμαυρων.

Το συμβόλαιο του 21χρονου (γεννημένος το 2005) ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με τον ΠΑΟΚ Β σε περίπτωση αποχώρησης να κρατά «γενναίο» ποσοστό μεταπώλησης, όπως συνέβη και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις.