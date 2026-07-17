FMD: Φαβορί ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό - Οι πιθανότητες της «ασπρόμαυρης» πρόκρισης

Ανάλυση δεδομένων και πιθανοτήτων έκανε το Football Meets Data, το οποίο χρίζει φαβορί τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου.

Οι Ουκρανοί μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, όμως εν τέλει πήραν την πρόκριση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ.

Ακριβώς 50 χρόνια μετά λοιπόν, ΠΑΟΚ και Ντιναμό Κιέβου θα τεθούν αντιμέτωποι, με το Football Meets Data να αναλύει όλα τα δεδομένα και να χρίζει φαβορί τους Θεσσαλονικείς. Ξεκάθαρο φαβορί μάλιστα, με την πρόκριση του Δικεφάλου να κυμαίνεται στο 68%, ενώ αντίστοιχα η πρόκριση της Ντιναμό Κιέβου συγκεντρώνει 32%.

Ρόλο στο ασπρόμαυρο πλεονέκτημα ίσως έπαιξε τόσο η κλήρωση, που έφερε τη ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας, όσο και το γεγονός πως η Ντιναμό Κιέβου δεν χρησιμοποιεί ως έδρα το Κίεβο αλλά το Λούμπλιν της Πολωνίας, με τον παράγοντα έδρα να εκμηδενίζεται σ' αυτή την περίπτωση.

Ο ΠΑΟΚ είναι το τέταρτο «μεγαλύτερο» φαβορί της εν λόγω φάσης, πίσω από τη Μπενφίκα που αντιμετωπίζει τη Σεν Γκάλεν, την Καραμπάγκ που κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αλλά και τη Μίντιλαντ που θα παίξει με τη Μπεσίκτας.

Η πιθανή παρουσία του Δικεφάλου στους ισχυρούς τόσο στον 3ο προκριματικό όσο και στα Play Off του Europa League, τον καθιστά αυτόματα και φαβορί στους επόμενους γύρους, όλα αυτά όμως στη θεωρία, καθώς πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο, προκειμένου να αγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στη League Phase του Europa League.