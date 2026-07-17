XPENG L03: Ντεμπούτο σε 65 αγορές ενισχύοντας το όραμα για Physical AI (pics)

Η πρώτη συντονισμένη παρουσίαση σε Ευρώπη και Κίνα καθιστά το XPENG L03 το πιο διεθνώς προσανατολισμένο όχημα ΑΙ στην ιστορία της εταιρείας.

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Physical AI for All – XPENG Brand Day - New Product Launch». Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που κάνει το ντεμπούτο του ταυτόχρονα σε 65 αγορές, αποτελώντας μέχρι σήμερα το πιο διεθνώς προσανατολισμένο όχημα της XPENG και σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην παγκόσμια αναπτυξιακή της πορεία, καθώς και στην υλοποίηση του ευρύτερου οράματός της για το Physical AI.

Ως ένα AI SUV Coupé νέας γενιάς, το XPENG L03 συνδυάζει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: σχεδίαση εμπνευσμένη από τα supercars, κορυφαία άνεση στην καμπίνα, ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, καθώς και προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, σχεδιασμένες για δρόμους σε όλο τον κόσμο. Υπό την καθοδήγηση του JuanMa Lopez, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού εξωτερικού της Ferrari, το L03 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Vital Flow» της XPENG, η οποία αποτυπώνεται στο δυναμικό αμάξωμα με φαρδύ μετατρόχιο, στις αναλογίες SUV Coupé, στη fastback σιλουέτα, στις πόρτες χωρίς πλαίσιο και στον κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,228.

Το εσωτερικό διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, σύστημα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ (W-HUD), ατμοσφαιρικό φωτισμό, έξυπνο σύστημα κλιματισμού και καθίσματα τύπου lounge. Παράλληλα, οι 37 αποθηκευτικοί χώροι, ο μεγάλος χώρος αποσκευών και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά εξυπηρετούν τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Βασισμένο στην πλήρως εσωτερικά αναπτυγμένη τεχνολογική αρχιτεκτονική (full-stack) της XPENG, το L03 φέρνει στις διεθνείς αγορές ορισμένες από τις πιο προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Σχεδιασμένο ώστε να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πέντε αστέρων, το L03 θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) όσο και στην έκδοση L03 Power X (REEV). Εφοδιασμένο με την τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας Kunpeng Range Extender Technology της XPENG, το L03 Power X προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και μια εμπειρία οδήγησης χωρίς το άγχος της αυτονομίας.

Πλούσιο σε ευφυείς τεχνολογίες

Στην καρδιά του XPENG L03 βρίσκεται το νέο σύστημα NGP (VLA 2.0) – το Next Generation Pilot της XPENG, το οποίο βασίζεται στο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για τον φυσικό κόσμο (physical-world foundation model) και προγραμματίζεται να διατεθεί σταδιακά στην Ευρώπη από το 2027.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία επικεντρώνονται σε επιμέρους λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης, το XPENG NGP (VLA 2.0) έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί και να διαχειρίζεται ιδιαίτερα σύνθετα σενάρια πραγματικής οδήγησης, προσεγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στον δρόμο ένας άνθρωπος. Το L03 διαθέτει επίσης τριπλό σύστημα επεξεργαστών Turing AI Chips, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ έως 2.250 TOPS.

Πέρα από τις προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, το L03 παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διεθνή έκδοση του νέου Global Intelligent Cockpit Experience της XPENG, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα XOS 6. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται μια νέας γενιάς φωνητική βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και αλληλεπίδραση σε πολλές γλώσσες. Αντί να ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε φωνητικές εντολές, το σύστημα μπορεί να κατανοεί την πρόθεση του χρήστη και να προσαρμόζει έξυπνα τις λειτουργίες του οχήματος, προσφέροντας μια πιο ανθρωποκεντρική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Οι νέες δυνατότητες θα διατεθούν στους χρήστες μέσω μελλοντικών ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

Στρατηγική συνεργασία με το Google Maps

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η XPENG ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική συνεργασία με το Google Maps για τα οχήματά της εκτός Κίνας. Με αυτή τη συνεργασία, η XPENG γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) που λανσάρει όχημα με ενσωματωμένη υποστήριξη του Google Maps Auto SDK (Software Development Kit).

Μέσω του SDK, η XPENG θα αναπτύξει το δικό της σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας στους χρήστες πρόσβαση στη βασική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του Google Maps μέσα από ένα εξατομικευμένο περιβάλλον χρήσης της XPENG. Έτσι, οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται να εγκαθιστούν την εφαρμογή Google Maps ούτε να βασίζονται στην προβολή της οθόνης του smartphone τους. Αντίθετα, θα απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία πλοήγησης, σχεδιασμένη ειδικά για τα οχήματα της XPENG.

Παράλληλα, η XPENG θα αξιοποιεί τις υπηρεσίες Google Maps In-Vehicle Map Data Services για την υποστήριξη του συστήματος NGP (VLA 2.0), καθώς και του XPILOT Assist, του βασικού συστήματος υποβοήθησης οδήγησης της εταιρείας. Οι πελάτες του XPENG L03 στις διεθνείς αγορές θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από αυτή την αναβαθμισμένη εμπειρία, πριν από τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας.

«Το XPENG L03 ενσωματώνει όλα όσα έχουμε μάθει μέσα από περισσότερα από δέκα χρόνια επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, στην έξυπνη οδήγηση και στις τεχνολογίες κινητικότητας», δήλωσε ο He Xiaopeng, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της XPENG. «Στόχος μας δεν ήταν απλώς να δημιουργήσουμε ένα νέο SUV, αλλά ένα όχημα που φέρνει το Physical AI στην καθημερινή ζωή. Σχεδιασμένο για οδηγούς σε όλο τον κόσμο, το L03 συνδυάζει προηγμένη ευφυΐα, προσεγμένη σχεδίαση και πραγματική χρηστικότητα, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη του. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να βοηθά τους ανθρώπους να μετακινούνται με μεγαλύτερη ελευθερία, να ταξιδεύουν με περισσότερη ασφάλεια και να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή. Αυτή είναι η φιλοσοφία που εκφράζει το L03.»

Πέρα από τα έξυπνα οχήματα, η XPENG συνεχίζει να διευρύνει το οικοσύστημα Physical AI, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στους τομείς των Robotaxi, των ανθρωποειδών ρομπότ και των ιπτάμενων οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει το ανθρωποειδές ρομπότ IRON στις διεθνείς αγορές από το 2027, να ξεκινήσει τις επιχειρησιακές δοκιμές της πλατφόρμας Robotaxi και να διερευνήσει μελλοντικές συνεργασίες με διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόνομης κινητικότητας στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη

Το L03 ενσαρκώνει τη στρατηγική της XPENG «In Europe, For Europe», συνδυάζοντας τεχνολογίες παγκόσμιας εμβέλειας με χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και υποδομές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους Ευρωπαίους χρήστες. Όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά νοικοκυριά επιλέγουν την XPENG, ενώ η εταιρεία ενισχύει διαρκώς τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω τοπικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D), στρατηγικών συνεργασιών, επενδύσεων στις υποδομές φόρτισης και της συνεχούς επέκτασης της εμπορικής της παρουσίας.

Για την XPENG, η Ευρώπη δεν αποτελεί απλώς μια αγορά στην οποία επιδιώκει να εισέλθει, αλλά μια αγορά με την οποία επιθυμεί να αναπτυχθεί από κοινού. Μέσα από τοπικές δραστηριότητες ανάπτυξης, όπως το ανεξάρτητο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που διατηρεί στο Μόναχο και με τεχνολογίες σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών και των οδικών συνθηκών της ηπείρου, η XPENG θέτει τα θεμέλια για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της στην Ευρώπη, φέρνοντας το όραμά της για κινητικότητα, που υποστηρίζεται από το Physical AI, σε ακόμα περισσότερους πελάτες.



