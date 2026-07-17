ΑΕΚ: Αλλαγή πλάνων και διάρκειας 90 λεπτών το φιλικό με την Γκρόνινγκεν

Το τρίτο της φιλικό παιχνίδι θα δώσει το Σάββατο (18/7, 15:00) η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας την Γκρόνινγκεν. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε δυο 60λεπτα ημίχρονα, τελικά θα έχει κανονική διάρκεια 90 λεπτών.
Ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το φιλικό αναμένεται να παρατάξει μια πιο ορθολογική ενδεκάδα και όχι δύο διαφορετικές ομάδες σε κάθε ημίχρονο, κάνοντας τις δοκιμές του.
FC Groningen speelt zaterdag om 14.00 uur de oefenwedstrijd tegen AEK Athene bij WWNA in Wenum-Wiesel.— FC Groningen (@fcgroningen) July 17, 2026
Waar eerder werd gecommuniceerd dat de wedstrijd over 2 x 60 minuten zou worden gespeeld, is in onderling overleg besloten dat de wedstrijd de reguliere 2 x 45 minuten duurt. pic.twitter.com/WspmeE86bP