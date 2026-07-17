ΑΕΚ: Αλλαγή πλάνων και διάρκειας 90 λεπτών το φιλικό με την Γκρόνινγκεν

Κανονικά 90 λεπτά θα διαρκέσει το αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνινγκεν.

Το τρίτο της φιλικό παιχνίδι θα δώσει το Σάββατο (18/7, 15:00) η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας την Γκρόνινγκεν. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε δυο 60λεπτα ημίχρονα, τελικά θα έχει κανονική διάρκεια 90 λεπτών.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το φιλικό αναμένεται να παρατάξει μια πιο ορθολογική ενδεκάδα και όχι δύο διαφορετικές ομάδες σε κάθε ημίχρονο, κάνοντας τις δοκιμές του.