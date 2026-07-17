MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΑΕΚ: Αλλαγή πλάνων και διάρκειας 90 λεπτών το φιλικό με την Γκρόνινγκεν

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Κανονικά 90 λεπτά θα διαρκέσει το αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνινγκεν.

Το τρίτο της φιλικό παιχνίδι θα δώσει το Σάββατο (18/7, 15:00) η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας την Γκρόνινγκεν. Αν και  αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε δυο 60λεπτα ημίχρονα, τελικά θα έχει κανονική διάρκεια 90 λεπτών.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το φιλικό αναμένεται να παρατάξει μια πιο ορθολογική ενδεκάδα και όχι δύο διαφορετικές ομάδες σε κάθε ημίχρονο, κάνοντας τις δοκιμές του.

ΑΕΚ: Αλλαγή πλάνων και διάρκειας 90 λεπτών το φιλικό με την Γκρόνινγκεν