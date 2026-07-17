Παγκόσμιο: Ο μεγάλος τελικός Ισπανία-Αργεντινή με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

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Η ώρα του τελικού έφτασε στο Παγκόσμιο. Την Κυριακή, στις 22:00, στη Νέα Υόρκη, η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Τρεις φορές το έχει κατακτήσει η Αργεντινή, το 1978, το 1986 και το 2022. Μία κατάκτηση έχει η Ισπανία, το 2010.

Για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν σε τελικό η Πρωταθλήτρια Κόσμου Αργεντινή με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία.

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