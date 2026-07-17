Λεμπρόν για το μέλλον του: «Δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία για πολύ ακόμα»

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει άγνωστος και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής του… σίριαλ μίλησε για αυτό.

Οι διεκδικήτριες ομάδες, όπως αναφέρεται στις ΗΠΑ, είναι οι Καβαλίερς, Χιτ, Ουόριορς και Σίξερς, με τις τρεις πρώτες να φέρονται πιο κοντά στον σούπερσταρ.

Ο ίδιος με τοποθέτησή του σε Podcast, αλλά και στο CNBC ανέφερε για το μέλλον του: «Δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία για πολύ ακόμα». Όπως σημειώνεται και από ειδικούς στο ΝΒΑ, το ζήτημα είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει άμεσα και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ο Τζέιμς ευχαρίστησε τους Λέικερς μετά από οκτώ σεζόν, κάνοντας αναφορά στην Τζίνι Μπας, τον Ρομπ Πελίνκα, τους προπονητές και τους συμπαίκτες του. «Όπου κι αν καταλήξω, θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Θα έχει αρκετή πλάκα».