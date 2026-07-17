ΑΕΚ: Ενίσχυση με την Αλίκη Μακρή

Η ομάδα χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ απέκτησε την διεθνή τερματοφύλακα Αλίκη Μακρή.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αλίκη Μακρή. Η 28χρονη (07/04/1998) διεθνής τερματοφύλακας, ύψους 1,76 μ., εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Η Αλίκη Μακρή αποτελεί μία από τις κορυφαίες τερματοφύλακες του ελληνικού χάντμπολ. Με τη φανέλα του ΟΦΝΙ έχει κατακτήσει 4 Πρωταθλήματα (2017, 2018, 2024, 2025), 4 Κύπελλα (2017, 2018, 2023, 2025), 2 Σούπερ Καπ (2024, 2025), ενώ έχει αγωνιστεί και στα ευρωπαϊκά σαλόνια του EHF European League (2025-26), του EHF European Cup (2016-17, 2017-18, 2022-23, 2023-24, 2024-25) και του Challenge Cup (2019-20). Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα, ενώ είναι μέλος και της Εθνικής Ομάδας Beach Handball.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Αλίκη Μακρή δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που εντάσσομαι στην οικογένεια της ΑΕΚ. Ευχαριστώ τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να δουλέψουμε όλοι μαζί, με συνέπεια και προσήλωση, ώστε να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας».

Αλίκη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

