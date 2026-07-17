Στα χνάρια του ΝΒΑ ο νικητής του Μουντιάλ: Δαχτυλίδια πρωταθλητών για πρώτη φορά!

Η FIFA προχωρά σε μία ιστορική αλλαγή ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, καθώς οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα λάβουν για πρώτη φορά επίσημα δαχτυλίδια, σε μία κίνηση που παραπέμπει στο ΝΒΑ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για τον μεγάλο τελικό, αλλά και για μία νέα παράδοση που επιχειρεί να εισάγει η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας που θα σηκώσει το τρόπαιο θα παραλάβουν δαχτυλίδια, στα πρότυπα του NBA, του NFL, του NHL και του MLB.

Συνολικά θα δημιουργηθούν 2.026 δαχτυλίδια, αριθμός που αντιστοιχεί στη χρονιά διεξαγωγής της διοργάνωσης. Από αυτά, 30 θα προορίζονται για τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο των πρωταθλητών κόσμου, ενώ τα υπόλοιπα 1.996 θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ως συλλεκτικά αντικείμενα με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Κάθε δαχτυλίδι θα είναι μοναδικό και αριθμημένο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κατόχου του. Στη μία πλευρά θα υπάρχει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στην άλλη θα αναγράφονται τα στοιχεία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει την κορυφή του κόσμου, είτε αυτή είναι η Ισπανία είτε η Αργεντινή.

Η FIFA δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη την επίσημη τιμή των συλλεκτικών εκδόσεων. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δαχτυλίδια θα κατασκευαστούν από πολύτιμα υλικά, με χρυσό και λίθους, γεγονός που μπορεί να ανεβάσει την αξία τους κοντά στις 128.000 ευρώ, αντίστοιχα με τα πρωταθλητικά δαχτυλίδια των κορυφαίων αμερικανικών λιγκών.

Η διαδικασία απονομής θα είναι επίσης διαφορετική από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Μετά τη λήξη του τελικού, ο αρχηγός και ο προπονητής της νέας πρωταθλήτριας θα παραλάβουν προσωρινά δαχτυλίδια πριν από την απονομή του τροπαίου. Αργότερα θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή, όπου οι 30 δικαιούχοι θα λάβουν τα προσωπικά τους δαχτυλίδια.

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