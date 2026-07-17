AEK: Το παρασκήνιο και το προφίλ του Αϊμάρ Μπλάθκεθ (vid)

Ποιος είναι ο 20χρονος πανύψηλος επιθετικός που συνδέθηκε με την Ένωση; Το πλάνο της Βαλένθια, η...στρατηγική του παίκτη και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.

Το όνομα του Αϊμάρ Μπλάθκεθ ήρθε στο προσκήνιο για την ΑΕΚ μέσα από δημοσίευμα στην Ισπανία και πίσω από την υπόθεση του 20χρονου επιθετικού υπάρχει παρασκήνιο.

Γιατί, παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια τον υπολογίζει ως έναν από τους ποδοσφαιριστές που κρίνει πως μπορούν να αποτελέσουν το «next big thing» στην επιθετική γραμμή του συλλόγου, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να αναζητήσει μια διαφορετική διαδρομή για την καριέρα του, ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου με τις «Νυχτερίδες»,

Στη Βαλένθια ο σχεδιασμός ήταν ξεκάθαρος.

Οι άνθρωποι του κλαμπ προόριζαν τον Μπλάθκεθ για βασικό επιθετικό της Μεστάγια (της δεύτερης ομάδας) τη νέα σεζόν, με στόχο, μέσα από πρωταγωνιστικό ρόλο και περισσότερα λεπτά συμμετοχής, να ανοίξει σταδιακά η πόρτα της πρώτης ομάδας. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για έναν ποδοσφαιριστή που είχε τεθεί εκτός πλάνων.

Ωστόσο, η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι διαφορετική.

Ο Μπλάθκεθ θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα, αναζητώντας ένα περιβάλλον όπου θα μπορέσει να παίξει νωρίτερα σε υψηλότερο επίπεδο.

Η στάση του αυτή έχει αναγκάσει τη Βαλένθια να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αποχώρησής του, αναζητώντας παράλληλα λύσεις για την κορυφή της επίθεσης της δεύτερης ομάδας.

Η ΑΕΚ παρουσιάζεται να είναι η πρώτη ομάδα που συνδέεται δημόσια με τον νεαρό φορ, γεγονός που δείχνει ότι η υπόθεση του μάλλον βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και όχι σε φάση προχωρημένων διαπραγματεύσεων.

Όσο για το αγωνιστικό του προφίλ, ο Μπλάθκεθ απέχει από το μοντέλο του σύγχρονου περιφερειακού επιθετικού.

Με ύψος 1,94 μ., είναι ένας κλασικός φορ περιοχής, που χρησιμοποιεί το κορμί του, παίζει αποτελεσματικά με πλάτη στην εστία, είναι ιδιαίτερα δυνατός στο ψηλό παιχνίδι και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Παράλληλα, ξεχωρίζει για την ένταση στο πρέσινγκ και τη διάθεσή του να πιέζει τους αντίπαλους αμυντικούς, στοιχείο που εκτιμάται ιδιαίτερα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Την περσινή σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές με τη Βαλένθια Β', σημειώνοντας τέσσερα γκολ.

Παρακολουθήστε στο βίντεο σε δράση τον Αϊμάρ Μπλάθκεθ.