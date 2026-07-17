Ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση και έκλεισε τον Φαν Ντρόνγκελεν!

Ο Αλαφούζος ζήτησε από τον Κοτσόλη να τελειώσει άμεσα το θέμα Φαν Ντρόνγκελεν, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε και ο Ολλανδός ντύνεται στα πράσινα!

Προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον διακαή πόθο Νίστρουπ και Κοτσόλη για την απόκτησή του από τη Σάμσουνσπορ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός έφτασε την προσφορά κοντά στα 6 εκατομμύρια κάνοντας μεγάλη υπέρβαση για κεντρικό αμυντικό, ωστόσο η ποιότητα του παίκτη, η εμπειρία του και το γεγονός ότι αποτελούσε Νο1 στόχο εξ αρχής οδήγησε το «Τριφύλλι» με εντολή του ιδιοκτήτη να τελειώσουν εδώ και τώρα το θέμα ώστε ο παίκτης να έρθει άμεσα και να δηλωθεί στη λίστα ενόψει των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων.

Το γεγονός ότι ο Φαν Ντρόνγκελεν συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Σαμσουνσπόρ δίνει στον Νίστρουπ την ευκαιρία να τον αξιοποιήσει άμεσα, αφού ο παίκτης έχει αγωνιστικό ρυθμό και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο 27χρονος Ολλανδός λοιπόν στόπερ θα έρθει άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο, με το «deal» να επικυρώνεται και εγγράφως μέχρι το βράδυ.

Το Who is Who

Ο Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και πέρασε από τις ακαδημίες της Αξέλ, της JVOZ και της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το Ιανουάριο του 2016 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Σπάρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές (με 1 γκολ και 1 ασίστ).

Επόμενος σταθμός του ήταν το Αμβούργο, το οποίο έβγαλε από τα ταμεία του 3 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017. έμεινε εκεί για μια 4ετία και συνολικά έπαιξε 95 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και 3 ασίστ και «κερδίζοντας» την μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου, έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Στην γερμανική πρωτεύουσα ωστόσο δεν βρήκε ποτέ χώρο και χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Μαλίν (10 συμμετοχές) και την Χάνσα Ροστόκ (23 συμμετοχές - 1 γκολ) και τελικά να πωληθεί το 2023 στην Σαμσουνσπόρ για 200 χιλ. ευρώ.

Με την ομάδα της Σαμψούντας έχει αγωνιστεί 112 φορές και μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.

Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 18 συμμετοχές με την Κ21 της Ολλανδίας, ενώ είχε παίξει και στις Κ17, Κ18 και Κ19, δίχως να φτάσει ποτέ στην πρώτη ομάδα.