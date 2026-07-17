Παναθηναϊκός: Το νέο οργανόγραμμα της Ακαδημίας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το νέο οργανόγραμμα των Ακαδημιών για την επόμενη σεζόν, με τους Τάκη Φύσσα και Θόδωρο Ελευθεριάδη να παραμένουν επικεφαλής.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου εφαρμογής του νέου πλάνου ανάπτυξης, η ακαδημία του Παναθηναϊκού συνεχίζει με το ίδιο όραμα και την ίδια φιλοσοφία, έχοντας ήδη παρουσιάσει σημαντικά δείγματα προόδου σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της.

Με αφορμή την ανακοίνωση του οργανογράμματος της ακαδημίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Δ΄ Αντιπρόεδρος, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, έκανε τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς της νέας προσπάθειας και έστειλε το μήνυμα για τη συνέχεια:

«Πριν από έναν χρόνο μιλήσαμε για μια νέα αρχή και για την ανάγκη να επαναφέρουμε την ακαδημία του Παναθηναϊκού στη θέση που ιστορικά της ανήκει. Έναν χρόνο μετά, μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά γιατί δημιουργήσαμε γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα συνεχίσουμε να χτίζουμε.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Κ17 αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της καθημερινής δουλειάς που γίνεται σε όλα τα τμήματα της ακαδημίας. Παράλληλα, η συμμετοχή των ομάδων μας σε 33 (εγχώρια και διεθνή) τουρνουά έδωσε στους ποδοσφαιριστές μας πολύτιμες εμπειρίες, ενώ προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό όλων των τομέων λειτουργίας της ακαδημίας, τόσο σε επίπεδο προπονητικής διαδικασίας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής υποστήριξης, οργάνωσης και παροχών.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την αμέριστη στήριξη του προέδρου μας, κ. Γιάννη Αλαφούζου. Από την πρώτη στιγμή πίστεψε σε αυτό το πλάνο, το στήριξε έμπρακτα και συνεχίζει να μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να εργαζόμαστε με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον τεχνικό διευθυντή της ακαδημίας, Θόδωρο Ελευθεριάδη, με τον οποίο πορευόμαστε από την πρώτη ημέρα αυτής της προσπάθειας. Μαζί με όλους τους συνεργάτες μας, τους προπονητές και το προσωπικό της ακαδημίας, εργάζονται καθημερινά με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αφοσίωσης και αγάπης για τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, η συνεργασία της ακαδημίας με την πρώτη ομάδα αποτελεί βασικό κομμάτι του πλάνου μας. Με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, Στέφανο Κοτσόλη, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και κοινός σχεδιασμός, ώστε να διαμορφώνεται μια ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου. Η έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας μάς δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία, με κοινό στόχο οι νεαροί ποδοσφαιριστές να προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας και να είναι έτοιμοι όταν τους δοθεί η ευκαιρία.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Παναθηναϊκός δεν αρκείται στις επιτυχίες μιας χρονιάς. Θέλουμε να εξελισσόμαστε διαρκώς, να δημιουργούμε ολοένα καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας και να αναδεικνύουμε ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα και θα εκπροσωπήσουν με υπερηφάνεια το έμβλημα του συλλόγου.

Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη, το ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η πρώτη χρονιά μάς έδειξε ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τα επόμενα βήματα, ώστε η ακαδημία του Παναθηναϊκού να καθιερωθεί ξανά ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελέσει τη σταθερή πηγή των επόμενων πρωταγωνιστών της πρώτης ομάδας.»

Το οργανόγραμμα της ακαδημίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο διατηρεί τη φιλοσοφία της στενής συνεργασίας με την πρώτη ομάδα, με στόχο την εφαρμογή ενιαίων προτύπων σε όλους τους τομείς λειτουργίας.

Τον γενικό συντονισμό της ακαδημίας διατηρεί ο Δ΄ Αντιπρόεδρος, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ενώ κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία της συνεχίζει να έχει ο τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας, Θόδωρος Ελευθεριάδης.

Επικεφαλής του τομέα απόδοσης και φυσικής κατάστασης αναλαμβάνει ο Ιάσων Βασιλειάδης. Τον συντονισμό των προπονητών τερματοφυλάκων έχει ο Γιώργος Μουντάκης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημίας με την πρώτη ομάδα, ενώ τη διεύθυνση του τμήματος scouting της ακαδημίας συνεχίζει να έχει ο Γιώργος Μακρής.

Τον συντονισμό του ιατρικού επιτελείου της ακαδημίας διατηρεί ο γιατρός της πρώτης ομάδας, Χάρης Λάλος, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή ενιαίων ιατρικών πρωτοκόλλων και την εύρυθμη συνεργασία των ιατρικών επιτελείων της ακαδημίας και της πρώτης ομάδας.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, την ευθύνη του PAO LAB της ακαδημίας αναλαμβάνουν ο Γιάννης Τσεκούρας και ο Γιώργος Παπαδημητρίου, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα την εποπτεία του συγκεκριμένου τομέα και στην πρώτη ομάδα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η διασύνδεση της ακαδημίας με την πρώτη ομάδα, διασφαλίζοντας κοινή φιλοσοφία και ενιαία επιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη και παρακολούθηση των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Στον τομέα της εξατομικευμένης ανάπτυξης των ποδοσφαιριστών, ο Σταύρος Αμανατίδης συνεχίζει, μαζί με τους Δημήτρη Κατριμπούζα και Σταύρο Τζιωρτζιόπουλο, το πρόγραμμα Personalised Activation and Orientation, ενώ ο Γιούρκας Σεϊταρίδης παραμένει στο κομμάτι του Youth Phase Development. Παράλληλα, ο Διονύσης Παπαναστάσης αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή προπονητή για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ9 έως Κ12, ενισχύοντας την ομοιογένεια της προπονητικής διαδικασίας στις μικρότερες ηλικίες της ακαδημίας.

Διατροφολόγος της ακαδημίας παραμένει ο Γιάννης Κωτσής, ενώ ο Βαγγέλης Μανωλόπουλος συνεχίζει να έχει την ευθύνη της ψυχολογικής υποστήριξης των ποδοσφαιριστών της ακαδημίας.

Αναλυτικά το οργανόγραμμα της ακαδημίας:

Τεχνικός διευθυντής ακαδημίας

Θόδωρος Ελευθεριάδης

Τεχνικός διευθυντής PAO FC Academies

Ανδρέας Λαγωνικάκης

Επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης

Ιάσων Βασιλειάδης

Επικεφαλής ανίχνευσης

Γιώργος Μακρής

Συντονιστής προπονητών τερματοφυλάκων

Γιώργος Μουντάκης

Κ19

Προπονητής: Άγγελος Ζαζόπουλος

Συνεργάτης προπονητή: Γιώργος Τσιντάρης

Κ17

Προπονητής: Ηλίας Κολοβός

Συνεργάτης προπονητή: Βαγγέλης Κωνσταντίνου

Κ16

Προπονητής: Δημήτρης Τσατσόπουλος

Συνεργάτης προπονητή: Γιούρκας Σεϊταρίδης

Κ15

Προπονητής: Σταύρος Αμανατίδης

Συνεργάτης προπονητή: Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος

Κ14

Προπονητής: Αριστοτέλης Σχίζας

Συνεργάτης προπονητή: Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος

Κ13

Προπονητής: Δημήτρης Κατριμπούζας

Συνεργάτης προπονητή: Δημήτρης Κουτσούλης

Κ12

Προπονητής: Διονύσης Παπαναστάσης

Κ11

Προπονητής: Διονύσης Παπαναστάσης

Κ10

Προπονητής: Αποστόλης Φουκούλης

Υποστήριξη προπόνησης

Σταύρος Αμανατίδης, Δημήτρης Κατριμπούζας, Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος (Personalised Activation & Orientation), Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Phase Development Κ14-Κ17), Διονύσης Παπαναστάσης (Συντονιστής προπονητής Κ9-Κ12)

Προπονητές φυσικής κατάστασης

Παναγιώτης Γκρόσιος (Κ19), Θοδωρής Ποντίδης (Κ17-Κ16), Παναγιώτης Γερούλης (Κ15-Κ14), Σοφία Μαρτίου (Κ13-Κ12, υποστήριξη γυμναστηρίου και αποκατάστασης)

Προπονητές τερματοφυλάκων

Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Αλεξάκης (Κ19), Παναγιώτης Οικονόμου (Κ17-Κ16), Κωνσταντίνος Καρατασάκης (Κ15-Κ14), Αντώνης Παπαθεοδώρου (Κ13, Κ12, Κ11, Κ10)

Αναλυτές

Θοδωρής Σαχίνης, Δημήτρης Κουτσούλης, Αποστόλης Φουκούλης

Υπεύθυνος συντονισμού διεθνών τουρνουά

Αριστοτέλης Σχίζας

Τμήμα scouting ακαδημίας

Κώστας Μαυρίδης, Κυριάκος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Φαμέλης, Δημήτρης Ρούσσος

Εργοφυσιολόγοι / PAO LAB

Γιάννης Τσεκούρας, Γιώργος Παπαδημητρίου

Διατροφολόγος

Γιάννης Κωτσής

Αθλητικός ψυχολόγος

Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Ιατρικό επιτελείο

Γιάννης Σπυρόπουλος (ιατρός), Φώτης Κακριδώνης (ιατρός), Σπύρος Μπάλας (ιατρός), Γιάννης-Ντέιβιντ Γρυπάρης (επικεφαλής φυσικοθεραπευτών), Νικόλας-Μαρίνος Δέδες (φυσικοθεραπευτής), Χρήστος Ζερβόπουλος (φυσικοθεραπευτής), Άκης Κόντος (φυσικοθεραπευτής)

Φροντιστής

Θανάσης Αλεβίζος

Διοικητικοί υπεύθυνοι ακαδημίας

Γιάννης Σταϊκούρας, Μιχάλης Μπαρδατσόγλου

Διοικητικός υπεύθυνος PAO FC Academies

Γιάννης Κουλουριώτης

Υπεύθυνος ξενώνων – Υποστήριξη ακαδημίας

Θανάσης Δρόσος».