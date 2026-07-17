Μουντιάλ 2026: Τελικά… σύντομο το σόου στο ημίχρονο του τελικού

Η FIFA έβαλε τέλος στα σενάρια γύρω από τη διάρκεια του ημιχρόνου στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ξεκαθαρίζοντας πως το μουσικό σόου δεν θα μετατρέψει την ανάπαυλα σε μια μεγάλη συναυλία.

Οι δύο ομοσπονδίες ενημερώθηκαν πως το ημίχρονο στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά, δηλαδή μόλις δύο περισσότερα από τη συνηθισμένη διάρκεια ενός αγώνα.

Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν το σόου να ξεπερνά ακόμη και τα 30 λεπτά, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που θα θύμιζε περισσότερο Super Bowl. Ωστόσο, η FIFA αποφάσισε να κρατήσει τις ισορροπίες και να δώσει προτεραιότητα στη ροή του αγώνα.

11 λεπτά μουσικής και 6 λεπτά προετοιμασίας

Από τα συνολικά 17 λεπτά της ανάπαυλας, περίπου 11 θα αφιερωθούν στις μουσικές εμφανίσεις των Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίμπερ, ενώ τα υπόλοιπα 6 λεπτά θα χρησιμοποιηθούν για τις απαραίτητες εργασίες στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο χρόνος αυτός αφορά το στήσιμο και το μάζεμα της σκηνής, αλλά και το πότισμα του χορταριού, κάτι που αποτέλεσε σημαντικό θέμα συζήτησης πριν από τον τελικό.

Η Ισπανία είχε εκφράσει προβληματισμό για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο MetLife Stadium, καθώς σε προηγούμενα παιχνίδια το χορτάρι είχε εμφανιστεί πιο ξηρό και αργό, επηρεάζοντας την ταχύτητα του παιχνιδιού.

Παραμένουν οι διακοπές για ενυδάτωση

Παράλληλα, η FIFA επιβεβαίωσε πως θα συνεχιστούν οι δύο διακοπές για ενυδάτωση κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως έχει συμβεί σε όλη τη διοργάνωση, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Έτσι, ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα παραμείνει στο επίκεντρο για τον αγωνιστικό του χαρακτήρα, με το σόου του ημιχρόνου να αποτελεί απλώς ένα σύντομο διάλειμμα πριν από τη μάχη για το πιο σημαντικό τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.