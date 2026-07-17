Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τρομερό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό, με δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά! (vids) 17-07-2026 20:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Fortuna Sittard ΠΡΟΣΩΠΑ Ζότα Σίλβα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού πραγματοποιεί τρομερό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, μετρώντας δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά στο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρντ. Δείτε τα δυο του γκολ παρακάτω: Ξέρει τους 9: Οι 2 θέσεις στην 11άδα με την Πάκσι που μπορεί να κάνει την έκπληξη ο Νίστρουπ menshouse.gr Σε σύστημα 4-2-3-1: Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ! menshouse.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr «Μην πω ονόματα που υποστηρίζεις»: Η απάντηση του Σπύρου Χαριτάτου μετά τις απειλές-ντροπή για τη ζωή του dailymedia.gr Η πιο ελληνική ομάδα της Super League menshouse.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr Ο τελευταίος ανασχηματισμός: Τα 4 νέα πρόσωπα που βάζει στην κυβέρνηση ο Μητσοτάκης πριν πατήσει το κουμπί των εκλογών instanews.gr Τρομερό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό, με δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά! (vids) SHARE