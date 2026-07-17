Τρομερό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό, με δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά! (vids)

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού πραγματοποιεί τρομερό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, μετρώντας δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά στο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρντ.

Δείτε τα δυο του γκολ παρακάτω: