Αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη ο Χατζηδιάκος: «Νέο κεφάλαιο στην πατρίδα μου»

Ο Παντελής Χατζηδιάκος επιστρέφει στην πατρίδα του για τον ΠΑΟΚ και έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού στους φίλους της Κοπεγχάγης.

Χατζηδιάκος τριετίας στον Δικέφαλο, με την ασπρόμαυρη ανακοίνωση να συνοδεύεται με ένα ευφάνταστο βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται ο Έλληνας στόπερ στο κοινό του ΠΑΟΚ.

Πριν την αναχώρησή του όμως από τη Δανία, αποχαιρέτησε τους φίλους της Κοπεγχάγης, ενώ ευχαρίστησε και τον σύλλογο για τις στιγμές που ζήσανε μαζί.

«Θέλω να στείλω ένα θερμό και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους στην Κοπεγχάγη – στους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και πάνω απ’ όλα στους φιλάθλους, που δημιουργούσαν πάντα μια απίστευτη ατμόσφαιρα για εμάς. Θα θυμάμαι για πάντα την περίοδο μου στην Κοπεγχάγη ως κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ο γιος μου γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη και η οικογένειά μου κι εγώ απολαύσαμε κάθε στιγμή που ζήσαμε στη Δανία.

Είμαι περήφανος για όσα πέτυχα με τον σύλλογο – ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και τη συμμετοχή στο Champions League. Όμως τώρα ήρθε η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και επιστρέφω στην πατρίδα μου για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Εύχομαι σε όλους στην Κοπεγχάγη ό,τι καλύτερο για το μέλλον», ήταν το μήνυμα του Χατζηδιάκου, ο οποίος με το «4» στη φανέλα θα αγωνίζεται από την επόμενη εβδομάδα με την ασπρόμαυρη φανέλα.