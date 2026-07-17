Ο Τσιτσιπάς «λύγισε» τον Ριντερκνές και μετά από 17 μήνες είναι ξανά σε ημιτελικά (vid)

Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε ώριμη εμφάνιση απέναντι στον Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκοντας τις λύσεις όταν η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Παρά την αντίδραση του Γάλλου στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς παρέμεινε ψύχραιμος και με ένα καθοριστικό break στο τέταρτο game του τρίτου σετ πήρε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, «σφραγίζοντας» τη νίκη μετά από 1 ώρα και 41 λεπτά.
Η πρόκριση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, αφού ο Τσιτσιπάς επιστρέφει σε ημιτελικό ATP για πρώτη φορά μετά από 17 μήνες. Η τελευταία του παρουσία στην τετράδα διοργάνωσης ήταν τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ντουμπάι, όπου είχε κατακτήσει τον τίτλο, πριν ακολουθήσει η δύσκολη περίοδος με τον τραυματισμό στη μέση που τον κράτησε πίσω και τον οδήγησε σε μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.
Πλέον, ο Νο.85 του κόσμου απέχει μόλις μία νίκη από τον πρώτο του τελικό μετά από ενάμιση χρόνο! Είναι και η πρώτη φορά μετά τη Μαδρίτη που κερδίζει τρεις σερί αγώνες.
Αντίπαλός του στα ημιτελικά θα είναι ο Αλεξάντερ Σεφτσένκο (No.100), σε μία αναμέτρηση όπου ο Έλληνας τενίστας θα επιδιώξει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την επιστροφή στους τίτλους.
Ο αγώνας θα γίνει αύριο (18/7) όχι πριν τις 14.30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.
A big win for Stef 💪— Tennis TV (@TennisTV) July 17, 2026
He defeats Rinderknech 6-3 3-6 6-3 to advance to his first semi-final since Dubai 2025!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/jHMImyGw1k