Προχωράει άμεσα η ΑΕΚ για τον αντικαταστάτη του Πινέδα 

Αποφασισμένη να τρέξει άμεσα τις εξελίξεις και να καλύψει το συντομότερο δυνατόν το τεράστιο κενό του Ορμπελίν Πινέδα είναι η ΑΕΚ.

Η Ένωση, που γνώριζε εδώ και καιρό για το... φλερτ του ποδοσφαιριστή με την Μοντερέι το οποίο εν τέλει κατέληξε σε «γάμο» τις τελευταίες ώρες μετά την απόφαση των Μεξικανών να καταβάλουν τα 8 εκατ. ευρώ της ρήτρας, ήταν προετοιμασμένη για τις εξελίξεις...

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, είχε προχωρήσει σε μια σημαντική προεργασία όσον αφορά υποψήφιους στόχους που ταιριάζουν στα θέλω του Μάρκο Νίκολιτς και στο προφίλ του αντί-Πινέδα και πλέον βρίσκεται σε φάση επαφών. Ιδανικά, στόχος για την ΑΕΚ θα ήταν η μεταγραφή να κλείσει μέχρι την Τετάρτη και ο παίκτης να είναι κανονικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας - όπως θα ήταν ο Πινέδα μετά το τέλος της άδειας του. Το πιο σημαντικό απ' όλα βέβαια είναι η Ένωση να βρει τον παίκτη αυτόν που θεωρεί πως έχει τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και τις ικανότητες να μπει στα παπούτσια του Ορμπελίν και να κάνει τη δουλειά του Ορμπελίν η οποία ήταν πράγματι αρκετά σύνθεση και απαιτητική, έχοντας έναν ρόλο box to box την προηγούμενη τετραετία συνδέοντας όλες τις γραμμές μεταξύ τους.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, που πράγματι μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις βάζει πλέον σε πρώτο πλάνο τον αντί-Πινέδα, δουλεύει και τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις καθώς όπως έχουμε ξαναπεί θα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή για την άμυνα, ενώ θα πάρει και έναν μεσοεπιθετικό-δημιουργό με τα χαρακτηριστικά του Ζοάο Μάριο. Είναι τρεις μεταγραφές τις οποίες δουλεύει ταυτόχρονα ο Ριμπάλτα και θεωρούνται δεδομένες.