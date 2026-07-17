Ακόμη και μέσα από γκίνια και ατυχία, γεννιέται η ευκαιρία

Ο τραυματισμός του Ντάβιντε Καλάμπρια δίνει την ευκαιρία στον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να αποδείξει πόσο ικανός είναι για το κορυφαίο επίπεδο πλέον, σε μια σύγχρονη περίπτωση που θυμίζει Σωτήρη Κυργιάκο.

Τον Παναθηναϊκό τον… μάτιασαν. Οι μεταγραφές που έγιναν γρήγορα – ως τώρα – η καλή εικόνα του «Τριφυλλιού» στα φιλικά μέχρι το ματς με τη Ραπίντ και η θετική αύρα γύρω απ’ την ομάδα, ήρθαν να μετριαστούν από την ατυχία. Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Ίνγκασον που χάνει όλη τη σεζόν. Η κορυφή των προβλημάτων πριν καν αρχίσει η σεζόν.

Δεν είναι το μόνο όμως. Το πρόβλημα του Καλάμπρια σαφώς δεν είναι τόσο μεγάλο όπως του Ίνγκασον, αλλά μόνο απλή υπόθεση δεν είναι. Απουσία για 1.5 μήνα, ενώ βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Εδώ λοιπόν έρχεται η ευκαιρία που γεννιέται για κάποιον άλλον, μέσα από την ατυχία του Ιταλού. Ο λόγος για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός πριν κάποιο καιρό, απέκτησε από τον Λεβαδειακό τον καλύτερο δεξιό μπακ της περασμένης σεζόν στη Super League. Αυτόν που ήθελαν πολλές ομάδες – κυρίως ο Ολυμπιακός – αλλά έγινε «πράσινος».

Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός, έχει μπροστά του τη δυνατότητα να κάνει… θόρυβο από την αρχή. Έξι εβδομάδες απουσίας του Καλάμπρια, σημαίνει πως ο Τσάπρας θα είναι βασικότατος στα ματς των ευρωπαϊκών προκριματικών, τα οποία για τον Παναθηναϊκό αναμένεται να φτάσουν τα έξι. Συν την σέντρα στο Πρωτάθλημα.

Από την αρχή στα… βαθιά ο Τσάπρας, σε μια ευκαιρία που σαφώς τον βοηθά να δείξει πως δεν έγινε άδικα ο ντόρος γύρω απ’ το όνομά του. Δικαιώνοντας όλους εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν και «βλέπουν» στο πρόσωπό του τον παίκτη που θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη θέση για πολλά χρόνια. Και φυσικά θα ενισχύσει και την Εθνική ομάδα.

Μια σύγχρονη περίπτωση Σωτήρη Κυργιάκου. Καθώς ο παλαίμαχος στόπερ πήρε την ευκαιρία του στον Παναθηναϊκό και έκανε… πάταγο, λόγω τραυματισμών στο κέντρο της άμυνας. Κυρίως του Γιάννη Γκούμα το 2001.

Η συνέχεια γνωστή. Εκπληκτικές εμφανίσεις στο Champions League και όλα πήραν το δρόμο τους. Καμιά φορά μέσα από τις ατυχίες, γεννιούνται οι ευκαιρίες που άλλοι παίκτες περιμένουν μια ζωή για να πάρουν. Ο Παναθηναϊκός δικαίως αισθάνεται άτυχος για το πρόβλημα με τον Καλάμπρια, όμως παράλληλα πρέπει να έχει το κεφάλι του ήσυχο, γιατί έκανε εκεί μια μεταγραφή ικανή να «κρύψει» την απουσία του έμπειρου Ιταλού.