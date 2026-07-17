Η Εθνική Παίδων νίκησε 65-55 την Τουρκία στον πρώτο της αγώνα σε διεθνές τουρνουά που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη. Αύριο (18/7, 16.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετονία.

Η ελληνική ομάδα μπήκε στο γήπεδο με ένα 4-0 (1’45’’) από τους Καραβασίλη και Μπάρλο, δείχνοντας από νωρίς την πρόθεση της να πιέσει και να τρέξει. Οι οικοδεσπότες πλησίασαν μετατρέποντας το 4-10 (3’45’’) σε 8-10 (4’30’’), αλλά Σπανός, Μοναμά και Χαραλαμπίδης απάντησαν άμεσα για το 8-16 (6’20’’). Ο Διαμάντης έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στην διαφορά (14-24, 10’45’’) με τον Σπανούλη να κάνει .. μισό βήμα παραπάνω (15-26, 12’10’’). Οι Τούρκοι βρήκαν λύσεις επιθετικά, πλησίασαν (28-30, 18’) με το πρώτο μισό να κλείνει 30-33.

Η Τουρκία με το «καλημέρα» στην τρίτη περίοδο μείωσε ακόμη περισσότερο (32-33), αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τη συγκέντρωση και τον τρόπο να απαντήσει και να φτάσει και πάλι ως το +10 (36-46, 27’50’’) με τον Σασλόγλου να ευστοχεί. Το παιχνίδι είχε δρόμο όμως ακόμη και οι γηπεδούχοι το έδειξαν μειώντας με την έναρξη της τέταρτης περιόδου (47-48). Επτά συνεχόμενοι πόντοι από τον Χριστοδούλου και έξι από τον Σπανούλη βοήθησαν για το 52-61 (37′) με τον Μοναμά να δίνει και πάλι διψήφια τιμή στην διαφορά (52-63, 37’30”). Ο Σπανός πήρε τη σκυτάλη για το 53-65 (38’15”) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με 65-55.

Δεκάλεπτα: 14-22, 30-33, 44-48, 55-65

Ελλάδα (Μισιακός): Μοναμά 6 (10ρ. 4κ.), Σπανός 10, Σπανούλης 13 (1τρ. 9ρ.), Καραβασίλης 2, Μπάρλος 8 (1τρ, 4 α)), Καψάλης 4, Διαμάντης 2, Χαραλαμπίδης 7, Χριστοδούλου 11 (1), Πεππές, Αδαμόπουλος, Σασλόγλου 2

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

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Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

16/7

Γερμανία-Κροατία 72-93

Τουρκία-Λετονία 71-48

17/7

Λιθουανία-Κροατία 75-78

Τουρκία-Ελλάδα 55-65

18.30 Λετονία-Γερμανία (αγώνας κατάταξης)

18/7

13.00 Γερμανία-Λιθουανία

16.00 Λετονία-Ελλάδα

19/7

13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2

16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1