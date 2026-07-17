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Χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα από την άσπρη... βούλα για τον Ολυμπιακό! (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Mαρτίνς κέρδισε πέναλτι στο 58΄και ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 3-1 του Ολυμπιακού, με τρία δικά του τέρματα!

 

Χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα από την άσπρη... βούλα για τον Ολυμπιακό! (vid)