Σάκκαρη: «Μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή»

Η Μαρία Σάκκαρη περιμένει πώς και πώς να επιστρέψει αύριο (18/7) στο court και να αγωνιστεί στα ημιτελικά του Athens Open.

«Φέρνει πολύ ενθουσιασμό, δεν φέρνει κανένα άγχος», είπε στη συνέντευξη τύπου για την πρόκρισή της επί της Αλίσια Παρκς. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πιστεύω ότι αύριο θα υπάρχει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και θεωρώ ότι το να παίζω μπροστά στους Έλληνες απόγευμα Σαββάτου και να κυνηγάω μια θέση στον τελικό είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή».

Για τη βοήθεια που παίρνει από την ομάδα της ανέφερε: «Είναι αυτή η ανδροπαρέα που έλεγα και στο Wimbledon. Mπαίνουν με αλλαγές, αν και κάποιοι είναι μόνιμα μέσα! Η βάση της ομάδας είναι πολύ στιβαρή και εδώ προφανώς υπάρχουν πολλές προσθήκες, με μεγαλύτερους πρωταγωνιστές τους φίλους του Κωνσταντίνου που είναι πραγματικά οι πιο φασαριόζοι στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ, γιατί είναι σημαντικό να ξέρω ότι έχω αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου και ανά πάσα στιγμή μπορώ να κοιτάξω κάπου και να πάρω αυτό το boost».

Μίλησε, τέλος, για τη μεγαλύτερη σιγουριά που έχει στις σκληρές επιφάνειες. «Αισθάνομαι αρκετά καλά το παιχνίδι μου. Περίμενα πώς και πώς να παίξω στα σκληρά, διότι καλό το χώμα και το γρασίδι, αλλά αυτή είναι η επιφάνειά μου. Ο τρόπος που κινούμαι στο γήπεδο και αισθάνομαι είναι τελείως διαφορετικός. Στο γρασίδι, για παράδειγμα, είμαι πολύ προσεκτική για να μην χτυπήσω, εδώ μπορώ να αφεθώ και να παίξω το παιχνίδι μου».

Η Μαρία θα αναμετρηθεί με την Αλίνα Κορνέεβα αύριο (18/7) στις 19.30.