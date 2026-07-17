Στο OPEN οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, νωρίς το πρωί έγιναν γνωστές οι μέρες και ώρες των δύο πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων του Δικεφάλου με αντίπαλο τη νέα ομάδα του Τόμας Κεντζιόρα.
Ο 1ος αγώνας του ζευγαριού θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου (20:00) στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας (30/7 20:45).
Όπως προκύπτει, τόσο η αναμέτρηση της Πολωνίας όσο και ο επαναληπτικός αγώνας της Θεσσαλονίκης θα μεταδοθούν απευθείας από το OPEN, κάτι που είχε συμβεί και την περσινή σεζόν.