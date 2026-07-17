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Τα highlights από τη φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Φορτούνα Σιτάρντ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε παρακάτω τις καλύτερες στιγμές από τη φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρντ στην Ολλανδία.

 

Τα highlights από τη φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Φορτούνα Σιτάρντ (vid)