Στον Ολυμπιακό ο γιος του Τζιοβάνι!

Ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, θα ενταχθεί στην Β’ ομάδα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Τζοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» οι οποίοι τον τιμούν σε κάθε ευκαιρία ακόμα και σήμερα 20 χρόνια μετά τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα του «θρύλου».

Κι όμως η ιστορία της οικογένειας του Τζιοβάνι με τον Ολυμπιακό έχει ακόμα ένα κεφάλαιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο γιος του Βραζιλιάνου «μάγου» θα στελεχώσει την Β ομάδα του Ολυμπιακού της σεζόν 2026/27.

Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα πέρασε σήμερα εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Β ομάδας και απομένει η τυπική ανακοίνωση της συνεργασίας. Πρόκειται για έναν μεσοεπιθετικό γεννημένο το 2006 με άριστη τεχνική κατάρτιση και φοβερό αριστερό πόδι.

Στο βιογραφικό του υπάρχει καταγραφή μόνο από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 με τη Σαο Μπερνάρντο στο πρωτάθλημα Κ17 της Βραζιλίας. Ο Τζουλιάνο έχει γεννηθεί στις 28 Ιουνίου 2006, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του επιστρέψει στην Ελλάδα για ένα σύντομο πέρασμα που είχε πραγματοποιήσει από τον Εθνικό Πειραιώς.

Ο Τζιοβάνι συνέδεσε το όνομα του με τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού τη φανέλα του οποίου φόρεσε για πρώτη φορά το 1999 όταν αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα. Έμεινε στους Πειραιώτες για πέντε χρόνια κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα, έχοντας συνολικά 208 συμμετοχές και 97 γκολ.