Βαριά ήττα για την Πάκσι στην πρόβα τζενεράλε πριν τα ματς με τον Παναθηναϊκό

Λίγες ημέρες πριν την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, η Πάκσι γνώρισε βαριά φιλική ήττα από την Αούστρια Βιέννης με 4-1.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, αφού στο 16ο λεπτό η Αούστρια Βιέννης άνοιξε το σκορ με τον Σάλιτς, με το 1-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Οι Αυστριακοί ξεκίνησαν με γκολ νωρίς και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο 52' ο Φίσερ διαμόρφωσε το 2-0, όμως η Πάκσι απάντησε στο 54' με τον Σίλιε, μειώνοντας σε 2-1.

Οι Ούγγροι, ωστόσο συνέχισαν να παρουσιάζουν μεγάλα αμυντικά κενά, με την Αούστρια Βιέννης στο στο 65' και στο 67' να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Πλέον, η Πάκσι στρέφει την προσοχή της στην πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/7, 21:00).