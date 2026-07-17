Βράνιες: «Με τον Λιβάγια θα έδερνα το 40% του Βελιγραδίου και τη μισή Μπάνια Λούκα»!

Ο... εκρηκτικός Όγκνιεν Βράνιες ξαναχτυπά και σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast της Βοσνίας μίλησε για τον Μάρκο Λιβάγια τον οποίο όπως είπε θα επέλεγε για να μπει σε καυγά.

Ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ, ερωτήθηκε ποιον πρώην συμπαίκτη του θα επέλεγε για μια... μάχη «δύο εναντίον δύο», αν εξαρτιόταν η ζωή του, απαντώντας ορθά κοφτά: «Τον Μάρκο Λιβάγια. Εγγυώμαι ότι μαζί του θα έδερνα το 40% του Βελιγραδίου και τη μισή Μπάνια Λούκα»

Από εκεί και πέρα ο Βράνιες, αποκάλυψε και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που του είχε διηγηθεί η σύζυγος του Λιβάγια, δείχνοντας τον… ιδιαίτερο χαρακτήρα του Κροάτη. «Ξέρετε τι μου έλεγε η γυναίκα του; “Όταν βγαίνουμε με τον Μάρκο στην πόλη, έχω πάντα στην τσάντα μου ένα επιπλέον μπλουζάκι, γιατί όταν μπλέξει σε καβγά και του σκίσουν αυτό που φοράει, του δίνω το άλλο για να το αλλάξει”», ήταν τα λόγια του που όπως είναι φυσικό έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση στα βαλκανικά ΜΜΕ...