Μέσα και ο Χατζηδιάκος - Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ!

Με τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ στα ματς κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου - Η ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου!

Με τις τέσσερις φετινές μεταγραφές του θα παραταχθεί ο Δικέφαλος στα παιχνίδια του 2ου προκριματικού κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα να προσθέσει δύο ακόμα παίκτες μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι (22/7).

Τάχα Άλι, Μπατίστ Σανταμαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτζ Ελουστόντο βρίσκονται εντός της λίστας, ενώ αντίθετα οι πέντε τραυματίες (Τσάλοβ, Σαρρής, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετίρε), έμειναν εκτός.

Τη λίστα Β απαρτίζουν αρκετοί παίκτες της ακαδημίας, ενώ «μέσα» στη λίστα Α βρίσκεται και ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο γκρουπ τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α

Άλι , Μπάμπα , Μπάλντε , Μπαλωμένος, Τάισον , Καμαρά , Ελουστόντο , Γκόμεζ , Γκουγκεσασβίλι , Χατζηδιάκος , Γερεμέγεφ , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λύρατζης , Μιχαηλίδης , Μοναστηρλής , Παβλένκα , Πέλκας , Σανταμαρία , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Ζαφείρης , Ζίβκοβιτς

Λίστα Β

Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας , Μπελερής, Μπέρδος , Χαλδέζος, Χατσίδης , Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς , Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου , Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός