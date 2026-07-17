Εφτιαξε σούπερ ολλανδικό δίδυμο με Φαν Ντρόγκελεν, Ντε Φράι με υπογραφή Αλαφούζου!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τα γρήγορα αντανακλαστικά, που έδειξε ο Παναθηναϊκός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ιγκασον, την απόκτηση του πρώτου στόχου Φαν Ντρόγκελεν, την υπέρβαση Αλαφούζου και τις μαεστρικές διαπραγματεύσεις του Κοτσόλη.

Ο Παναθηναϊκός φέτος λειτουργεί σαν Παναθηναϊκός και το απέδειξε άλλη μία φορά. Σε άλλη μία θέση απέκτησε τον πρώτο στόχο. Τον παίκτη που ήθελαν και ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Φαν Ντρόγκελεν ήταν ο πρώτος στόχος για την θέση του αριστερού στόπερ.

Παίκτης πολύ δυναμικός , θηριώδης στόπερ και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Στέφανος Κοτσόλης σε άλλη μία διαπραγμάτευση πήρε άριστα, αφού δεν μάσησε από τις τρέλες και τα 8-9 εκ. ευρώ που ζήταγε ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ και με υπομονή ολοκλήρωσε την μεταγραφή την στιγμή, που έπρεπε. Το προηγούμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός είχε διακόψει κάθε επαφή με τον πρόεδρο της Σάμσουνσπορ και του πέρασε το μήνυμα, ότι αν δεν λογικευτεί πάει ο Παναθηναϊκός για άλλα. Και όντως είχε και άλλον έναν παίκτη για παν ενδεχόμενο. Η υπομονή είναι αρετή και αν είσαι αποφασισμένος και μιλάς με τον σωστό τρόπο το θέμα το κλείνεις.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ιγκασον στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να κάνουν το τελικό ντου και να πάρουν τον παίκτη. Ο Ολλανδός στόπερ είχε επιλέξει Παναθηναϊκό εδώ και καιρό, αφού ήξερε και τον ρόλο, που θα έχει στην ομάδα και ότι θα κάνει δίδυμο με τον Ντε Φράι. Ο Κοτσόλης τον παίκτη τον κράταγε ζεστό και του ζήτησε να κάνει υπομονή μέχρι να προχωρήσει στις τελικές διαπραγματεύσεις.

Το αρχικό πλάνο ήταν ο Παναθηναϊκός να κάνει την τελική του πρόταση λίγο αργότερα, ώστε να πάρει τον παίκτη στην τιμή, που ακριβώς ήθελε. Γνώριζαν , ότι αυτά, που έλεγε ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ για ενδιαφέρον της Τράμπζονσπορ και να ίσχυαν, ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν, διότι δεν ήθελε να τον δώσει στην Τουρκία σε ανταγωνιστική ομάδα.

Μετά τον τραυματισμό του Ιγκασον, ο Αλαφούζος ζήτησε από τον Κοτσόλη να το κλείσει το θέμα και να μην τον απασχολεί το οικονομικό. «Κλείστον άμεσα» ζήτησε ο Αλαφούζος από τον Κοτσόλη που το τελευταίο διήμερο έκανε τις τελικές επαφές. Τελικά με την οικονομική υπέρβαση που έκανε ο Αλαφούζος η μεταγραφή έκλεισε σήμερα, ενώ βοήθησε και άνθρωπος που ήξερε και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού , αλλά και τον πρόεδρο της Σάσμουνσπορ. Η τιμή δεν πήγε στα 7-8 εκ. ευρώ που έγραψαν οι Τούρκοι, αλλά έφθασε πιο πάνω από την αρχική πρόταση του Παναθηναϊκού.

Με αυτόν τον τρόπο και με γρήγορα αντανακλαστικά ο Παναθηναϊκός φέρνει τον 27χρονο στόπερ, που θα κάνει δίδυμο με τον συμπατριώτη του Ντε Φράι. Και οι δύο είναι υψηλού επιπέδου στόπερ, μιλάνε την ίδια γλώσσα και το καλό είναι, ότι ο Φαν Ντρόγκελεν έρχεται έτοιμος και την Τετάρτη θα δηλωθεί για την λίστα των αγώνων με την Πάκσι.

Εχουμε φθάσει στις 17 Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει το 90% των μεταγραφών και έχει ακόμα την σπουδαία μεταγραφή του οκταριού και ότι άλλο προκύψει και ζητήσει ο προπονητής. Και έχει ολοκληρώσει το μεγάλο μέρος των μεταγραφών και πολύ καλές επιλογές και τους πρώτους στόχους σε κάθε θέση, πράγμα πολύ σημαντικό.

Από την μία υπάρχει μεγάλη διάθεση από τον Γιάννη Αλαφούζο να βάλει όσα λεφτά χρειάζονται και παραπάνω , για να έρθουν οι παίκτες που θέλει ο Νίστρουπ με διακαή πόθο το πρωτάθλημα, από την άλλη υπάρχει η αγαστή συνεργασία Μπαλντίνι, Κοτσόλη, Νίστρουπ , για να φθάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.

Και όταν έχεις έναν τεχνικό διευθυντή, όπως ο Κοτσόλης, που νιώθει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, σέβεται τον κάθε συνομιλητή του, είτε είναι μάνατζερ, είτε είναι παίκτης, είτε είναι πρόεδρος ομάδας τα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις είναι αυτά, που βλέπετε.

Τώρα φρένο στις μεταγραφές και προσήλωση στην Πάκσι, με την οποία θα γίνει μάχη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει με το μαχαίρι στα δόντια, για να προκριθεί. Στήριξη στην ομάδα μέχρι θανάτου…