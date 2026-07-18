Έκλεισε την τετράδα η Τάουσον

Η Κλάρα Τάουσον έκοψε τη φόρα της Σάρα Μπέιλεκ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open.

Κυριαρχική η 23χρονη Δανή (Νο.30), επικεφαλής του ταμπλό, άφησε εκτός την 20χρονη Τσέχα (Νο.42) με 6-2, 6-3 και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στην τετράδα της διοργάνωσης.

Με αυτό το ματς θα ανοίξει το πρόγραμμα των ημιτελικών το Σάββατο (18/7) στις 17.30 και θα ακολουθήσει (όχι νωρίτερα από τις 19.30) η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίνα Κορνέεβα.

Αν και είναι 250άρι, αν και διεξάγεται στη «δύσκολη» περίοδο αμέσως μετά το Wimbledon, τα ζευγάρια είναι πολύ δυνατά και όσοι επιλέξουν να βρεθούν στο Stadion Sports Center σίγουρα θα παρακολουθήσουν τένις υψηλής ποιότητας!