Ζότα Σίλβα: «Ήταν εύκολο να πω το ναι στον Ολυμπιακό»

Ο Ζότα Σίλβα μετά την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρντ, όπου σημείωσε χατ-τρικ, μίλησε για την επιλογή του να πάρει μεταγραφή στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρντ: «Γενικά θεωρώ πως ήταν ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι για εμάς. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά σε γενικές γραμμές, αισθάνομαι τέλεια με τα τρία γκολ, αλλά το σημαντικό είναι ότι η εμφάνισή μας ήταν ικανοποιητική. Θεωρώ με αυτό το ξεκίνημα μπορεί να πάει καλά όλο το υπόλοιπο».

Για το τι έπαιξε καθοριστικό για να έρθει στον Ολυμπιακό: «Το σημαντικό για εμένα ήταν το πρότζεκτ. Θωρώ πως ήταν ένα πρότζεκτ που με έχει αγκαλιάσει και γενικά αισθάνομαι καλά στην ομάδα. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να έρθω, γνώριζα πολλά για τον σύλλογο και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από τις πρώτες μου ημέρες στην ομάδα.

Θεωρώ πως υπάρχει μία διαφορετική δυναμική και προσωπικά θα ήθελα να έχω μία πολύ καλή σεζόν ώστε να βοηθήσω το γκρουπ και τους στόχους του. Το γκρουπ είναι φανταστικό, είναι μία πολύ καλή δεμένη οικογένεια. Είναι φανταστικό το όλο κλίμα το πως έχω ενσωματωθεί στην ομάδα. Γενικά σιγά σιγά πιστεύω θα αισθάνομαι όλο και πιο άνετα με το γκρουπ».