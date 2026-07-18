Ο Παναιτωλικός έκλεισε δυνατό φιλικό με την Τρουά

Ένα δυνατό test θα δώσει ο Παναιτωλικός λίγες ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, αφού οι Αγρινιώτες έκλεισαν φιλική αναμέτρηση με την Τρουά, που αγωνίζεται στην Ligue 1.

Ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα εκτός έδρας στις 14 Αυγούστου και το συγκεκριμένο ματς, θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε, πριν την πρεμιέρα της Super League.

Το ματς με τον Παναιτωλικό θα είναι πρόβα τζενεράλε και για την Τρουά, αφού στην πρεμιέρα της Ligue 1 (22/8), θα τεθεί αντιμέτωπη με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικά τα φιλικά του Παναιτωλικού

29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)

1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός

5 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

14 Αυγούστου: Τρουά – Παναιτωλικός