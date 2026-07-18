Έπεσαν οι υπογραφές για Φαν Ντρόγκελεν, σήμερα στην Αθήνα ο Ολλανδός!

Ο Παναθηναϊκός κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με τον Ολλανδό αμυντικό να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού έλαβαν υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία που είχαν με την τουρκική ομάδα για την μεταγραφή του 27χρονου κεντρικού αμυντικού.

Πλέον, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού, περιμένουν το Σάββατο (18/7) την άφιξη του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που έχει συμφωνηθεί με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολλανδός στόπερ θα δεσμεύσει το μέλλον του με τον Παναθηναϊκό για τέσσερα χρόνια, με το Τριφύλλι να κλείνει ακόμη μια «τρύπα» στο κέντρο της άμυνας, με την απόκτηση του έμπειρου στόπερ.

Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ, για να ακολουθήσουν οι μεταγραφές σε Αμβούργο, Ουνιόν Βερολίνου, Μαλίν, Χάνσα Ροστόκ και Σαμσουνσπόρ.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Φαν Ντρόγκελεν με την φανέλα της Σαμσουνσπόρ κατέγραψε 47 εμφανίσεις, έχοντας στο ενεργητικό του δύο γκολ και δύο ασίστ.