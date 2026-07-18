Ο Σαλάχ ζητάει τραπεζικές εγγυήσεις από την Μπεσίκτας!

Η Μπεσίκτας θέλει να ρίξει την «βόμβα» του καλοκαιριού με τον Μο Σαλάχ, έχοντας καταθέσει μυθική πρόταση στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ, που είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Τουρκία, οι «ασπρόμαυροι» της Κωνσταντινούπολης, προσφέρουν στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ 10 εκατ. ευρώ ετησίως που μαζί με τα μπόνους μπορεί το ποσό να φτάσει στα 12 εκατομμύρια!

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ωστόσο δίνει και μια άλλη διάσταση στην υπόθεση, αναφέροντας ότι ο Σαλάχ ζητάει εγγυητική τραπέζης για βάλει την υπογραφή του στο μυθικό συμβόλαιο με την Μπεσίκτας.

Οι Τούρκοι, μάλιστα αναφέρουν ότι οι δικηγόροι του Σαλάχ αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη και θα επιστρέψουν μόλις ο Σαλάχ πάρει τις εγγυήσεις που ζητάει, για να υπογράψει το συμβόλαιό του.