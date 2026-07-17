Σάκκαρη: «Δεν θα το αντάλλαζα ποτέ αυτό» (vid)

Kάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει αύριο Σάββατο (18/7) το Center Court του Stadion Sports Center έκανε η Μαρία Σάκκαρη.

«Ο αρχικός στόχος ήταν να βρεθώ το Σαββατοκύριακο εδώ, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ωραία, όχι ότι δεν είναι ωραία τώρα και εντάξει παίζω στο σπίτι μου, νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι κάτι μοναδικό», είπε στην on court συνέντευξή της και πρόσθεσε: «Αυτό το συναίσθημα του να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα το αντάλλαζα ποτέ».

Για τον κόσμο στο Center Court είπε: «Νομίζω μας αξίζει σε όλους να δούμε αυτό το στάδιο γεμάτο. Θα ήταν ακόμα πιο ωραίο να το δούμε… φίσκα που λέμε».

Ο αγώνας με την Αλίνα Κορνέεβα θα γίνει αύριο (18/7) στις 19.30. Θα προηγηθεί στις 17.30 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Κλάρα Τάουσον ή Σάρα Μπέιλεκ και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η πολύπειρη Τσέχα πήρε μεγάλη νίκη επί της Τσινγουέν Ζενγκ με 6-4, 6-4.