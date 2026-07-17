Το εντυπωσιακό στατιστικό του Ντε Λαρέα στο Summer League

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα στα δύο τελευταία του παιχνίδια στο Summer League έχει καταφέρει να μοιράσει 26 ασίστ.

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο NBA Summer League, αποδεικνύοντας γιατί οι Ντάλας Μάβερικς επέλεξαν να επενδύσουν στο ταλέντο του.

Ο νεαρός Ισπανός γκαρντ έχει ξεχωρίσει κυρίως για την ικανότητά του στη δημιουργία, με τα νούμερα να το επιβεβαιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του μοίρασε συνολικά 26 ασίστ, περισσότερες από όσες κατέγραψαν όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του μαζί, οι οποίοι είχαν 25.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Ντε Λαρέα συνέβαλε στη νίκη των Μάβερικς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 2 πόντους, 9 ριμπάουντ και 14 ασίστ σε 26 λεπτά, ενώ είχε προηγηθεί ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, όπου ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του, σημειώνοντας 16 πόντους και μοιράζοντας 12 ασίστ.