Ο Ολυμπιακός νίκησε (3-1) την Φορτούνα Σιτάρντ με ωραίο ποδόσφαιρο και χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, στο τρίτο φιλικό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» επί ολλανδικού εδάφους.

Οι Πειραιώτες νίκησαν άνετα με 3-1 την Φορτούνα Σιτάρντ στην Ολλανδία και στο τρίτο του φιλικό παιχνίδι κατά την διάρκεια της προετοιμασίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής με χατ-τρικ ο Ζότα Σίλβα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Επόμενη φιλική αναμέτρηση για τους «ερυθρόλευκους» το Σάββατο (18/7, 16:30) απέναντι στον ιστορικό Άγιαξ.

Η πρώτη τελική στο ματς ανήκε στον Ολυμπιακό μόλις στο 3ο λεπτό, με το σουτ του Σιπιόνι από μακριά να φεύγει ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα η Φορτούνα Σιτάρντ είχε καλή στιγμή με τον Ζέφουικ, αλλά ο Σιώζος έβαλε σωτήρια την κόντρα.

Στο 10ο λεπτό του αγώνα ο Κουτσίδης με ωραία κεφαλιά λίγο έλειψε να στείλε τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από κόρνερ του Λουίζ. Οι Ολλανδοί είχαν καλή στιγμή με τον Πέτερσον στο 15', αλλά ο Στουρνάρας απέκρουσε σε κόρνερ. Τρία λεπτά μετά ο Αντρέ Λουίζ με ωραία ενέργεια και σουτ δεν κατάφερε για λίγο να βρει τον στόχο.

Στο 19΄ ο δραστήριος Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε νέα τελική, αλλά η προσπάθεια έφυγε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Λουίζ εκτέλεσε το κόρνερ και η μπάλα κατέληξε στον Ζότα Σίλβα που από κοντά δεν λάθεψε για το 1-0. Πρώτο τέρμα του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού με τον Ολυμπιακό-που αγωνίστηκε ως δεκάρι- στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο του αγώνα και στο 24' ο Σιπιόνι πέρασε εξαιρετικά στον Ζότα Σίλβα και εκείνος με αριστουργηματικό τελείωμα σημείωσε και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, μέσα σε τέσσερα λεπτά!

Η Φορτούνα κατάφερε να απείλησε ξανά μετά από ώρα στο 28', με τον Πέτερσον να σουτάρει άστοχα. Στο 31' ο Σιπιόνι έγινε αναγκαστική αλλαγή, μετά από πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε, με τον νεαρό Μπακούλα να περνά στη θέση του.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και πίεζαν ψηλά την άμυνα των Ολλανδών. Ο δραστήριος Πέτερσον είχε ακόμη μια τελική για την Φορτούνα στο 42', αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία από πλάγια θέση.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ανήκε στη Φορτούνα Σιτάρντ στο 54', με τον Στουρνάρα να αποκρούει εντυπωσιακά το πλασέ του Ζοτ από θέση... βολής. Δύο λεπτά αργότερα όμως ο Ουκίλι μέσα από την περιοχή... νίκησε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για να μειώσει σε 2-1.

Το παιχνίδι είχε πολύ γρήγορο ρυθμό και στο 58, ο Μαρτίνς κέρδισε πέναλτι. Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 3-1 του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα χατ τρικ στο ντεμπούτο του!

Το πλασέ του Μπακούλα στο 63' κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα. Οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν καλά τη μπάλα, ενώ έψαχναν συνεχώς την τελική πάσα για γκολ στην επίθεση. Στο 73' ο Μασούρας με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Η Φορτούνα Σιτάρντ είχε διπλή χαμένη ευκαιρία στο 75', με τον Ζοτ να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Στη συνέχεια οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές και δοκιμές στις αρχικές τους συνθέσεις.

Στα εναπομείναντα λεπτά ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το υπέρ του προβάδισμα με άνεση και πανηγύρισε τη νίκη με 3-1 και χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα επί της Φορτούνα Σιτάρντ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Σιώζιος, Κουτσίδης (76′ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (32′ Μπακούλας), Φίλης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ (76′ Ροντινέι), Ζότα Σίλβα, Μασούρας (76′ Γιάρεμτσουκ).

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ: Μπράντερχορστ, Φαν Ότελε, Πέτερσον, Ντάλχαους, Ρομένι, Πίντο, Μπρίτιν, Ζέφουικ, Χούμπνερ, Εγκμπέμου, Ιχατάρεν.