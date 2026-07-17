Euroleague: «Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε τεράστια... επιθετική ισχύ» - Το απολαυστικό βίντεο για τις «πράσινες» μεταγραφές

Η Euroleague ετοίμασε ένα απολαυστικό βίντεο με παλαιότερα highlights των μεταγραφικών αποκτημάτων του Παναθηναϊκού Aktor και τόνισε πως οι «πράσινοι» έβαλαν... επιθετική ισχύ στο ρόστερ τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η διοργανώτρια αρχή:

«Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του θρυλικού προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός δεν έχασε χρόνο και προχώρησε σε σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις.

Μέχρι στιγμής, οι "πράσινοι" απέκτησαν τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε σε μια μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ ενέταξαν στο ρόστερ τους τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ίζακ Μπόνγκα, απέσπασαν τον Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό και πρόσθεσαν τον Μπρανκού Μπάντιο, έναν από τους παίκτες-αποκαλύψεις της Βαλένθια.

Δείτε τα κορυφαία στιγμιότυπα του κουαρτέτου, καθώς ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης».

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: