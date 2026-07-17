Πάει για τη «βόμβα»: Προφορική συμφωνία της Μπεσίκτας με τον Σαλάχ!

Η Μπεσίκτας πάει να ολοκληρώσει τη «βόμβα» με την απόκτηση του Μο Σαλάχ, με τους Τούρκους να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αιγύπτιο σταρ.

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του τουρκικού ποδοσφαίρου είναι η Μπεσίκτας, με διάφορα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως έχει αποσπάσει το «ναι» του Μο Σαλάχ!

Συγκεκριμένα, από τη μία ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου αναφέρει πως ο Αιγύπτιος τα έχει βρει στα οικονομικά με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Ταυτόχρονα, ένας άλλος ειδικός σε θέματα μεταγραφών, ο Σάντι Αούνα, αναφέρει πως υπάρχει προφορική συμφωνία του Σαλάχ με τη Μπεσίκτας, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ έχει πει ήδη το «ναι» σε συμβόλαιο ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

🚨⚫️⚪️🦅🇪🇬 #SüperLig |



✍️ Verbal agreement reached with Mohamed Salah to join Besiktas on a free transfer.



💰 Salary worth around €10m per year + €2m bonuses.



❗️One-year contract with an option for an additional year.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/BbR2y5P0bd — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2026