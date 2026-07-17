Πέταξε στα ημιτελικά η Σάκκαρη! (vid)

Ονειρεμένη εβδομάδα για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.37), ξεπέρασε το εμπόδιο της 25χρονης Αμερικανίδας (Νο.70) με 6-3, 6-4 σε μόλις 75 λεπτά και είναι δύο βήματα μακριά από τον τίτλο μέσα στο «σπίτι» της!
Το πρώτο πρέπει να γίνει αύριο (18/7, 19.30) απέναντι στην 19χρονη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα (Νο.90), που απέκλεισε με 7-5, 6-3 την συνομήλική της Τερέζα Βαλέντοβα.
Η Μαρία έχει πάρει φτερά από τη συμπαράσταση του κόσμου και διανύει μια από τις καλύτερες εβδομάδες της τη φετινή σεζόν, έχοντας περάσει στον δεύτερο ημιτελικό της μετά την Ντόχα. Επικίνδυνη η Κορνέεβα, αλλά η 30χρονη τενίστρια είναι σίγουρα το φαβορί για τη νίκη!
Κόντρα στην Παρκ σέρβιρε εξαιρετικά, εκμεταλλεύτηκε τα... συνήθη λάθη της αντιπάλου της και έφτασε στην πρόκριση χωρίς προβληματισμούς! Ήταν, μάλιστα, η πρώτη της νίκη κόντρα στην Αμερικανίδα, που μέχρι σήμερα είχε 2/2.
Η Μαρία ήταν η πρώτη που σημείωσε μπρέικ στον αγώνα (2-1), αλλά η Παρκς είχε την άμεση απάντηση και ισοφάρισε σε 2-2. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η Σάκκαρη ένιωσε πίεση στο σερβίς της!
Με ένα νέο μπρέικ πέρασε μπροστά με 3-2 και δεν δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να καθαρίσει το σετ με 6-4 σε 36 λεπτά.
Η Μαρία μπήκε γρήγορα στη θέση του οδηγού και στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 2-1 σε ένα κακό service game της Παρκς.
Κράτησε πολύ εύκολα μέχρι το φινάλε και, τελικά, έκλεισε πανηγυρικά τον αγώνα σημειώνοντας άλλο ένα μπρέικ στο 5-3!
Θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα της που θα συναντήσει την Κορνέεβα, μια εξαιρετική νεαρή τενίστρια που «έλαμψε» όταν ήταν junior, αλλά έμεινε πίσω λόγω τραυματισμού στον καρπό.