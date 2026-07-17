Πέταξε στα ημιτελικά η Σάκκαρη! (vid)

Ολοένα και καλύτερη η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε σε straight sets την Αλίσια Παρκς και προκρίθηκε στην τετράδα του Athens Open!

Ονειρεμένη εβδομάδα για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.37), ξεπέρασε το εμπόδιο της 25χρονης Αμερικανίδας (Νο.70) με 6-3, 6-4 σε μόλις 75 λεπτά και είναι δύο βήματα μακριά από τον τίτλο μέσα στο «σπίτι» της!

Το πρώτο πρέπει να γίνει αύριο (18/7, 19.30) απέναντι στην 19χρονη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα (Νο.90), που απέκλεισε με 7-5, 6-3 την συνομήλική της Τερέζα Βαλέντοβα.

Η Μαρία έχει πάρει φτερά από τη συμπαράσταση του κόσμου και διανύει μια από τις καλύτερες εβδομάδες της τη φετινή σεζόν, έχοντας περάσει στον δεύτερο ημιτελικό της μετά την Ντόχα. Επικίνδυνη η Κορνέεβα, αλλά η 30χρονη τενίστρια είναι σίγουρα το φαβορί για τη νίκη!

Κόντρα στην Παρκ σέρβιρε εξαιρετικά, εκμεταλλεύτηκε τα... συνήθη λάθη της αντιπάλου της και έφτασε στην πρόκριση χωρίς προβληματισμούς! Ήταν, μάλιστα, η πρώτη της νίκη κόντρα στην Αμερικανίδα, που μέχρι σήμερα είχε 2/2.

Η Μαρία ήταν η πρώτη που σημείωσε μπρέικ στον αγώνα (2-1), αλλά η Παρκς είχε την άμεση απάντηση και ισοφάρισε σε 2-2. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η Σάκκαρη ένιωσε πίεση στο σερβίς της!

Με ένα νέο μπρέικ πέρασε μπροστά με 3-2 και δεν δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να καθαρίσει το σετ με 6-4 σε 36 λεπτά.

Η Μαρία μπήκε γρήγορα στη θέση του οδηγού και στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 2-1 σε ένα κακό service game της Παρκς.

Κράτησε πολύ εύκολα μέχρι το φινάλε και, τελικά, έκλεισε πανηγυρικά τον αγώνα σημειώνοντας άλλο ένα μπρέικ στο 5-3!

Θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα της που θα συναντήσει την Κορνέεβα, μια εξαιρετική νεαρή τενίστρια που «έλαμψε» όταν ήταν junior, αλλά έμεινε πίσω λόγω τραυματισμού στον καρπό.