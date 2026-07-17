Πρέπελιτς: «Ο Ντόντσιτς είναι φαινόμενο - Ταλέντο που γεννιέται μια φορά κάθε 50 χρόνια»

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς αποθέωσε τον συμπαίκτη του στην εθνική Σλοβενίας, Λούκα Ντόντσιτς.

Αναλυτικά όσα είπε για τον "Luka Magic" σε συνέντευξη στη "Sport Klub":

«Ο Λούκα Ντόντσιτς... Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον αντιμετωπίσω σε επίσημο παιχνίδι, όμως στις προπονήσεις είδα από κοντά όλη τη μαγεία που μπορεί να προσφέρει. Είναι ένας μοναδικός παίκτης και, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Είναι αδύνατο να τον περιγράψεις με πέντε λέξεις. Είναι φαινόμενο, είναι… μανιακός. Όπως είπα, για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο. Κυριαρχεί σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού και πρόκειται για ένα ταλέντο που γεννιέται μία φορά κάθε 50 χρόνια. Πέρα από αυτό, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πραγματικός ηγέτης, που στηρίζει τους συμπαίκτες του και ενώνει την ομάδα. Είναι ο παίκτης, αλλά και ο άνθρωπος, με τον οποίο ήταν πιο εύκολο να συνεργαστώ».