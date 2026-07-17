Μουχαμμέτ Ντουμάν στο SDNA: «Στόπερ από… ατσάλι ο Φαν Ντρόνγκελεν και επιπέδου 15 εκατ. ευρώ»

Με αποθεωτικά λόγια μιλά στο SDNA ο Τούρκος δημοσιογράφος για τον Ολλανδό παίκτη της Σάμσουνσπορ. Περιγράφει τον 27χρονο ως έναν κεντρικό αμυντικό με ηγετικά χαρακτηριστικά, σπουδαία προσωπικότητα και υψηλή ποδοσφαιρική ποιότητα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται προ των πυλών μιας σημαντικής προσθήκης για το κέντρο της άμυνάς του, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν.

Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ πραγματοποίησε τρεις εξαιρετικές σεζόν στην Τουρκία και το SDNA, επικοινώνησε με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Μουχαμμέτ Ντουμάν (φωτ.), ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την πορεία του στη Σάμσουνσπορ και δεν κρύβει τον θαυμασμό του, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς που φόρεσαν τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.

«Μετά τη μεταγραφή του από την Ουνιόν Βερολίνου το καλοκαίρι του 2023, προσαρμόστηκε άμεσα και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στη Super Lig. Έφερε μαζί του τις εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Ολλανδίας και της Γερμανίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους αριστεροπόδαρους στόπερ που έχουν αγωνιστεί στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής από...ατσάλι. Διαθέτει σωματική δύναμη δεν τα παρατά ποτέ και είναι συνεχώς διψασμένος για επιτυχίες. Παράλληλα, έχει εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και κάθε προπονητής που συνεργάζεται μαζί του είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Δίνει αυτοπεποίθηση και θάρρος σε ολόκληρη την ομάδα».

Ηγέτης στην άμυνα και απειλή στις στατικές φάσεις

Ο Τούρκος δημοσιογράφος στέκεται ιδιαίτερα τόσο στην αμυντική συνέπεια, όσο και στην επιθετική συνεισφορά του Ολλανδού.

«Θα μπορούσε άνετα να αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε ομάδες όπως η Γαλατασαράι ή η Φενέρμπαχτσε. Προσαρμόζεται εύκολα σε ομάδες με υψηλές απαιτήσεις και παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Παρότι είναι κεντρικός αμυντικός, πέτυχε οκτώ γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ σε 112 συμμετοχές με τη Σάμσουνσπορ. Είναι εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι.

Στις εκτελέσεις κόρνερ μετατρέπεται σε μια ασταμάτητη δύναμη μέσα στην περιοχή και χρειάζονται δύο ή και τρεις αντίπαλοι για να τον περιορίσουν. Θεωρούμε πως το ταβάνι του μπορεί να συγκριθεί με εκείνο του Ρίο Φέρντιναντ. Είναι πραγματικά ένας ξεχωριστός αμυντικός».

«Παίζει με την καρδιά του – Κανείς δεν ήθελε να τον αντιμετωπίσει»

Αναφερόμενος στα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Φαν Ντρόνγκελεν, ο Ντουμάν περιγράφει έναν στόπερ που δεν φοβάται τις προσωπικές μονομαχίες.

«Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ με εντυπωσιακή σωματική δύναμη, δυνατά μαρκαρίσματα και επιθετική αμυντική προσέγγιση. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του να ξεκινά το παιχνίδι από πίσω, αλλά κυρίως για τη μαχητικότητά του.

Δεν διστάζει ούτε στιγμή να θυσιαστεί μέσα στην περιοχή για να αποτρέψει ένα γκολ. Είναι από εκείνους τους αμυντικούς που παίζουν με την καρδιά τους.

Παίκτες όπως ο Όσιμεν, ο Ικάρντι, ο Τζέκο, ο Ονουάτσου και ο Αμπουμπακάρ δυσκολεύτηκαν πολύ απέναντί του».

Παράλληλα, επισημαίνει τη σταθερότητά του την περασμένη σεζόν, όταν κατέγραψε 43 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League, αγωνιζόμενος συνολικά 3.842 λεπτά, με δύο γκολ, μία ασίστ και μέσο όρο αξιολόγησης 7,04 στο Sofascore.

«Είναι ο εγκέφαλος της Σάμσουνσπορ»

Για την παρουσία του στη Σάμσουνσπορ, ο Ντουμάν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια.

«Ήταν ουσιαστικά ο εγκέφαλος της ομάδας. Με την παρουσία του οι συμπαίκτες του απέδιδαν στο μέγιστο και οι φίλαθλοι ένιωθαν πως η Σάμσουνσπορ ξεκινούσε κάθε παιχνίδι προηγούμενη με 1-0.

Διαθέτει έντονα ηγετικά χαρακτηριστικά, αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές και χαίρει μεγάλου σεβασμού στα αποδυτήρια.

Ειλικρινά αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει ακόμη κληθεί στην εθνική Ολλανδίας. Πιστεύω ότι βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από αρκετούς στόπερ που αγωνίζονται σήμερα στους "οράνιε".

Αν αποχωρήσει από την Τουρκία, θα λείψει όχι μόνο στη Σάμσουνσπορ, αλλά και στους αντιπάλους και στους φιλάθλους, γιατί πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίο χαρακτήρα».

«Τα έξι εκατομμύρια είναι... ευκαιρία»

Ο Τούρκος δημοσιογράφος θεωρεί πως το ποσό (6 εκατ. ευρώ) που ακούγεται για τη μεταγραφή του είναι χαμηλότερο από την πραγματική του αξία.

«Αν έπαιζε σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, η αξία του θα έφτανε τουλάχιστον στα 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξι εκατομμύρια είναι πολύ χαμηλή τιμή.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε έως επτά ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Η Σάμσουνσπορ προσπαθεί να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία και, σύμφωνα με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ομάδας, υπάρχουν επίσημες προτάσεις από δύο τουρκικούς και τρεις ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενώ δημόσια έχουν γίνει γνωστά μόνο τα ενδιαφέροντα της Τράμπζονσπορ και του Παναθηναϊκού.

Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του και, αν ολοκληρώσει τη μεταγραφή σε αυτά τα χρήματα, θα πρόκειται για εξαιρετική συμφωνία».

«Μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον Παναθηναϊκό»

Ο Ντουμάν εκτιμά ότι ο Φαν Ντρόνγκελεν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός αναζητά την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θεωρώ πως ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα δώσει επιπλέον ενέργεια, δύναμη και προσωπικότητα στην ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα προσαρμογής, ενώ σύντομα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες των αποδυτηρίων.

Με την παρουσία του, θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποκτήσει την καλύτερη άμυνα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι φίλαθλοι θα δουν μια ομάδα πιο δυναμική και πιο γενναία μέσα στο γήπεδο».