Κινείται νομικά κατά του ΝτεΤζούλιους η Μούρθια: Θέλει να φύγει μετά την ανανέωση (pic)

Η Μούρθια ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά του Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, ο οποίος δεν θέλει να τιμήσει το νέο του συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα που έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η Μούρθια επιθυμεί να διευκρινίσει ότι στις 6 Μαρτίου ο σύλλογος και ο παίκτης Ντέιβιντ Μ. ΝτεΤζούλιους κατέληξαν σε συμφωνία, βάσει της οποίας το συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών επεκτάθηκε έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027-2028.

Στη συνέχεια, μόλις λίγους μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο παίκτης ενημέρωσε τον σύλλογο για την πρόθεσή του να μην εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αίτημα που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το περιεχόμενο του υπογεγραμμένου συμβολαίου.

Υπό το πρίσμα αυτής της μονομερούς ενέργειας του παίκτη και της ζημίας που θα προκαλούσε στην Μούρθια και στο αγωνιστικό της πρότζεκτ, ο σύλλογος αναγκάστηκε να κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων του, τόσο ενώπιον της FIBA όσο και των αρμόδιων δικαστικών αρχών».