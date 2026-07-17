Μέσι: Το ιστορικό ρεκόρ που κυνηγά στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μία χρυσή σελίδα στην τεράστια καριέρα του. Ο Αργεντινός σταρ θα αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου της καριέρας του, με αντίπαλο την Ισπανία, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να μπει σε ένα από τα πιο κλειστά κλαμπ της ιστορίας της διοργάνωσης.

Στα 39 του χρόνια, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και να αποδεικνύει πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Με την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο Μέσι έφτασε τις τρεις παρουσίες στον τελευταίο αγώνα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η πρώτη του ευκαιρία για το τρόπαιο ήρθε το 2014 στη Βραζιλία. Τότε η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Γερμανία στον τελικό του «Μαρακανά», όμως γνώρισε την ήττα με 1-0 στην παράταση από το γκολ του Μάριο Γκέτσε.

Οκτώ χρόνια αργότερα, στο Κατάρ, ο Μέσι πήρε την πολυπόθητη εκδίκησή του από την ιστορία. Με μια μυθική εμφάνιση οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της, επικρατώντας της Γαλλίας σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς όλων των εποχών.

Τώρα, απέναντι στην Ισπανία, ο «Pulga» έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το δεύτερο προσωπικό του Μουντιάλ και παράλληλα να πετύχει ένα μοναδικό επίτευγμα.

Ο μοναδικός παίκτης που έχει αγωνιστεί ως βασικός και στους τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου στους οποίους συμμετείχε είναι ο Καφού. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος αποτέλεσε βασικό μέλος της «σελεσάο» στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο.

Στη λίστα των ποδοσφαιριστών με τρεις συμμετοχές σε τελικό Μουντιάλ βρίσκονται επίσης τεράστια ονόματα, όπως ο Πελέ, ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο Λόταρ Ματέους και ο Πιερ Λιτμπάρσκι. Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν κατάφερε να ξεκινήσει βασικός και στις τρεις αναμετρήσεις.

Αν ο Μέσι βρεθεί στο αρχικό σχήμα της Αργεντινής απέναντι στην Ισπανία, θα γράψει ξανά ιστορία, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που κρατά εδώ και δεκαετίες.

Για τον Αργεντινό αρχηγό, πάντως, το μεγαλύτερο κίνητρο παραμένει ένα: ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο στην τελευταία μεγάλη παράσταση της μυθικής του καριέρας.