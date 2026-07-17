Με την ομάδα νέων της Παρί Σεν Ζερμέν προπονείται ο Ρενάτο Σάντσες!

Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να ακολουθήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας των πρωταθλητών Ευρώπης.

Με τον πιο σαφές τρόπο η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε κατανοητό στον Ρενάτο Σάντσες ότι δεν τον υπολογίζει για την νέα σεζόν και ότι πρέπει να βρει νέα ομάδα.

Ο Πορτογάλος μέσος, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό δεν θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα προπονείται εφεξής με την ομάδα νέων.

Ο Ρενάτο Σάντσες έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Παριζιάνους, που του έχουν ζητήσει να βρει νέα ομάδα.

Το ίδιο ισχύει και για ένα ακόμα μεγάλο όνομα, αφού στην ίδια μοίρα είναι και ο Ράνταλ Κόλο Μουανί. Ο Γάλλος επιθετικός που δεν έκανε πολλά στους δανεισμούς του σε Γιουβέντους και Τότεναμ δεν έχει μέλλον στην πόλη του φωτός και προπονείται κι αυτός με την ομάδα νέων, μέχρι να φέρει κάποια πρόταση.