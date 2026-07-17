Παναθηναϊκός: Δήλωσε την λίστα του για τα παιχνίδια με την Πάκσι - Τι ισχύει για Φαν Ντρόνγκελεν

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ματς με την Πάκσι, με όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.

Οι «πράσινοι» όφειλαν να δηλώσουν την λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του 2ου προκριματικού του Conference League με την Πάκσι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συμπεριλαμβάνει φυσικά όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές ή προσθήκες μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο ματς της Ουγγαρίας, με τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να καταλαμβάνει την μια από αυτές τις δύο θέσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.

Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:

Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα».