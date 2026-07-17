Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

Η 16χρονη εισέβαλε στο μίνι μάρκες κρατώντας φαλτσέτα και φορώντας χειρουργική μάσκα.

Υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, αρπάζοντας από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας. Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: newsbomb.gr