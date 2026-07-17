Με 27 ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία ο Αστέρας - Μέσα οι «κομμένοι»

Την αποστολή που θα βρεθεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας ανακοίνωσε ο Αστέρας, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να παίρνει μαζί του 27 ποδοσφαιριστές.

Οι Αρκάδες αναχωρούν το Σάββατο (18/7), όπου θα πραγματοποιήσουν το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan Super League.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν κανονικά οι Ρόμπερτ Ιβάνοφ, Ισιαγκά Σιλά, Νίκολα Σίπτσιτς, Γιώργος Χαραλαμπόγλου και Γεβγένι Γιαμπλόνσκι, παρότι δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν και έχουν τεθεί εκτός πλάνων.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ στην Ελλάδα παρέμεινε και ο Χρήστος Αλμύρας, καθώς ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη σουηδική Τζουργκάρντεν.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Τερματοφύλακες: Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ.

Αμυντικοί: Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντεθ, Καράδαλης, Σίλβα, Λάσκαρης.

Μέσοι: Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Ριέρα, Ζόγκου.

Επιθετικοί: Μπαρτόλο, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Πέρεθ, Γραμμένος.