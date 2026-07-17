«Πράσινο» το ντέρμπι των «αιωνίων»: Στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός Κ-14

Πράσινο βάφτηκε το ντέρμπι μεταξύ των δύο «αιωνίων», που άνοιξε την αυλαία της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος πόλο Κ-14, στο Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας της Λάρισας.

Ο Παναθηναϊκός υπέταξε τον Ολυμπιακό με 14-11 και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, η ομάδα του Κωστή Παλληκάρη, θα αντιμετωπίσει τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, ο οποίος συνέτριψε τη Ροή με 15-8.

Σε ότι αφορά στο ντέρμπι, παρότι οι Πειραιώτες ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ, δεν κατάφεραν έκτοτε να προηγηθούν, αν και απείλησαν τον Παναθηναϊκό στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι βρέθηκαν να προηγούνται με 5-1 στο 5:28 της δεύτερης περιόδου, όμως οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν την ολιγωρία τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 8-8 στο 02:36 του τρίτου οκταλέπτου. Στο σημείο αυτό οι τυπικά γηπεδούχοι αφυπνίστηκαν και ανέβασαν ξανά τη διαφορά στα πέντε γκολ (13-8) στο 4:42 της τελευταίας περιόδου, με τον Ολυμπιακό να καταφέρνει να μειώσει σε 14-11, έξι δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή της αναμέτρησης.

Ακόμη και χωρίς οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων τα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχουν ξεχωριστό χρώμα, με γονείς και συγγενείς να ξεσηκώνουν το κολυμβητήριο.

Χωρίς δυσκολία πήρε το «εισιτήριο» της πρόκρισης και ο ΝΟ Χανίων, κατακτώντας τη νίκη με 12-9 από την «οικοδέσποινα» Λάρισα. Οι Χανιώτες στα ημιτελικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Χίο, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Γλυφάδας με 12-7.