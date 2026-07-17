Ζάκυνθος: Τουρίστριες έπεσαν με γουρούνες από γκρεμό 20 μέτρων

Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Ζάκυνθο, όταν δύο γυναίκες ολλανδικής καταγωγής έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελλο.

Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής και στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα για την επιχείρηση διάσωσης.

Πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και μετέφεραν τη δεύτερη τουρίστρια, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα, σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Πηγή: newsbomb.gr